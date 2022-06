Hirsch: “Il nuovo stadio, avrà settemila metri quadrati di nuovi spazi commerciali come lounges, merchandising, ristoranti. Il parcheggio…”

Ad ANSA, ha parlato David Hirsch, il capo progettista dello studio Arup, che si occuperà del restyling del Franchi: “Il nuovo stadio, avrà 7.000 metri quadrati di nuovi spazi commerciali come lounges, merchandising, ristoranti. Ci saranno poi due nuovi hub per la cultura e per eventi e spettacoli: un auditorium di 1.600 metri quadri, da 1.000 posti, e 1.700 metri quadri di spazi espositivi a servizio della città. Il parcheggio sarà grande 15.000 metri quadri con 500 posti auto

Poi ha concluso: “Ci saranno anche 1.000 metri quadri di spazi per la stampa e 2.700 metri quadri per i nuovi servizi igienici”.