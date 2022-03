Hirsch: “Tutte le caratteristiche e le principali novità del nuovo Franchi. Abbiamo deciso di eliminare tutti gli elementi aggiunti negli anni”

Il presidente Arup David Hirsch, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo Franchi, è entrato nei particolari del progetto spiegando quali saranno le principali modifiche.

“La copertura si inscrive perfettamente nella forma a “D”, che secondo il progetto originale di Nervi non sembra coesistere con il rettangolo di gioco, proteggendo tutte le gradinate: ovviamente rimarrà il vuoto in coincidenza del campo di gioco. Dunque si stacca dai progetti formali del progetto di Nervi rendendoli visibili. Per questo abbiamo provato ad immaginare proprio il rettangolo come elemento di connessione con i nuovi elementi. Così l’abbiamo scelto come copertura dello stadio. Nel rispetto degli elementi fondamentali del Franchi la copertura si stacca da questi elementi. Le tribune sono quasi nascoste da questa nuova copertura. Il progetto per noi è l’orizzontalità dell’immagine: così facendo la Torre di Maratona sarà visibile a tutti attraverso questa copertura. Questa nuova copertura sembrerà come un foglio che galleggia sull’opera originaria, sarà straordinario. Da dove è partita l’idea? Siamo partiti svuotando lo stadio da tutte le parti non essenziali: la volontà è quella di tornare all’essenza dell’opera originaria di Nervi: Abbiamo scelto di eliminare elementi aggiunti successivamente negli anni. A questo punto abbiamo aggiunto tutte le nuove funzionalità di cui ha bisogno lo stadio, inserendoli all’interno dell’edificio come tanti blocchi all’interno dell’opera esistente. Abbiamo scelto poi di rifare completamente le curve che, finalmente per i tifosi viola, saranno attaccate al campo e che definiranno meglio il nuovo impianto. Sopra il tetto sarà posta una copertura fotovoltaica, che permetterà di risparmiare sui costi e di rispettare l’ambiente. Assembleremo gli elementi come tanti piccoli blocchi e abbiamo voluto rendere questi elementi aggiuntivi staccati, leggeri e riconoscibili sempre per portare grande rispetto all’opera di Nervi”.