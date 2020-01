“Ho grande stima di Gasperini, mi è dispiaciuto che i tifosi viola lo abbiano offeso in quel modo. Sono cose che non c’entrano nulla col calcio”

Andrea Orlandini, ex centrocampista di Napoli e Fiorentina, ha parlato al canale Julie Italia della squadra viola: “E’ altalenante, la partita di campionato che si è svolta domenica contro la Spal è stata una delle peggiori nonostante la vittoria. Merito senza dubbio di Castrovilli, le cui prestazioni sono in continua crescita. Non so se ha margini di miglioramento, se così fosse sarebbe davvero un fenomeno. Me lo auguro per lui, per la Fiorentina e per la Nazionale Italiana. In Coppa Italia contro l’Atalanta, la Fiorentina ha invece giocato una buona gara, nonostante l’espulsione di Pezzella al 70′. L’aspetto negativo è stato l’episodio successo tra i tifosi viola e Gasperini. Di lui ho un’altissima considerazione, anche sul profilo personale. Mi è molto dispiaciuto che un gruppo numeroso di tifosi fiorentini abbiano offeso in questo modo, ma d’altronde a Parma successe un episodio simile con Montella. Queste sono cose che le tifoserie italiane purtroppo fanno e che io non accetto. Le offese personali non c’entrano nulla con il calcio”.