“Ho marcato Piatek e per me è un giocatore straordinario. Vlahovic? Era un punto di riferimento, ma un giocatore non cambia tutto”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore del Bologna Domenico Maietta. Queste le sue parole sulla situazione in casa Fiorentina:

“Il Bologna poteva fare di più fino ad ora, ma sono tranquilli in classifica. La difesa non è il loro forte, ci sono parecchie lacune. La base da cui è partita la Fiorentina è buona, non mi stupisce che stia facendo bene. Qualche rallentamento capita. Ho marcato Piatek: attacca sempre la profondità e dà molto fastidio. Per me è un giocatore straordinario, è molto veloce e occupa bene gli spazi. La Fiorentina può ancora puntare all’Europa. Vlahovic era un punto di riferimento, ma un giocatore non ti cambia tutto”.