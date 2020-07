Ho sognato una squadra vestita come i Celtic e che giocava come il Real Madrid prendere a pallate la Fiorentina. Poi ho capito che era tutto vero. Reagire prima che la retrocessione diventi qualcosa di più di uno spettro

Ieri sera sono andato a letto presto, perché ero molto stanco. Erano le 21.45 circa. Subito sono entrato in catalessi e ho cominciato a sognare. In realtà mi sono reso conto che più che un sogno era un incubo, all’interno del quale c’era una squadra vestita come i Celtic di Glasgow, ma che sembrava giocare come il Real Madrid. E poi c’era anche la Fiorentina. Una Fiorentina arrendevole, moscia, che non prendeva un pallone, che era in balia degli avversari.

Oh, in questo incubo i viola andavano sotto in casa contro questi avversari galacticos per 3-0 prima di trovare il gol della bandiera nel finale. Una rete bella per esecuzione, quanto inutile. E difatti non mi ha dato quella scossa per farmi risvegliare subito. Anzi. L’incubo è andato avanti e ho sentito qualcuno in viola che pronunciava frasi come “Abbiamo creato tanto” o come “Abbiamo sprecato tante occasioni da gol”. Eh già, ma la fantasia e il cervello di notte fanno brutti scherzi.

Purtroppo però alla lunga ho dovuto arrendermi. Ho capito che tutto quello che mi era passato davanti non era un sogno, ma la triste e cruda realtà. Una realtà che non solo dice che la Fiorentina è stata umiliata dal Sassuolo, ma che è bene anche far scattare l’allarme prima che sia troppo tardi, di chiudere la stalla prima i buoi siano già fuggiti. Insomma, mettiamoci al riparo e reagiamo perché altrimenti la retrocessione in B comincerà ad essere qualcosa di più di un semplice spettro.