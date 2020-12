“Ho visto una Fiorentina pronta al baratro. Ribery è quasi imbarazzante, Vlahovic l’unico che ha voglia di spaccare il mondo”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci a Radio Bruno Toscana ha parlato della crisi gigliata: “Contro l’Atalanta ho visto una Fiorentina pronta per il baratro come poche altre volte mi è capitato di vedere in vita mia. “La crisi di Ribery è quasi imbarazzante, quando perde la palla si ferma, speriamo possa riprendersi al più presto. Quelli che dovrebbero essere i calciatori migliori della Fiorentina sono quasi sempre i peggiori in campo. In Vlahovic vedo l’unico che ha voglia di spaccare il mondo”.

0 0 vote Article Rating