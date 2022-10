Hristov: “Domenica rivedrò Biraghi, Venuti e Milenkovic. I miei ricordi di Firenze”

E’ ritornato in gruppo e sarà tra i convocati di domenica prossima, il difensore dello Spezia (ed ex Fiorentina), Petko Hristov, che è stato intervistato da Il Secolo XIX: “A 19 anni mi allenavo a Firenze con la prima squadra allenata da Stefano Pioli, ma ho giocato nella Primavera prima di andare per tre anni in prestito in C. Di quella squadra, domenica rivedrò Biraghi, Venuti e Milenkovic“.

Un infortunio ha condizionato questo suo inizio di stagione: “Una contusione al ginocchio che mi ha tenuto fermo tre settimana, ma per fortuna da ieri sono rientrato in gruppo e mi sono allenato con i compagni, sono davvero felice”.