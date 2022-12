Hristov: “Ho dei bei ricordi della Fiorentina, in Primavera giocavo tanto. Mi trovo benissimo allo Spezia”

L’ex difensore della Fiorentina Petko Hristov, ceduto allo Spezia al momento dell’arrivo del tecnico Vincenzo Italiano sulla panchina viola, ha raccontato il suo percorso in questi anni a calciospezia.it: “Della Fiorentina ho bei ricordi. Arrivai a 18 anni: il primo anno ho giocato tanto in Primavera e mi allenavo con la prima squadra di mister Pioli trovandomi bene, anche se non sono riuscito a esordire. In seguito ho fatto tre anni in prestito e alla fine tutto questo mi è servito per arrivare allo Spezia dove ora sono davvero molto contento”.

E ha anche dichiarato: “Mi trovo veramente benissimo qui, ho trovato gente straordinaria sia come compagni di squadra sia a livello di tifoseria. Spero di rimanere ancora a lungo a vestire questa maglia”.