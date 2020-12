I 10 giocatori più utilizzati nel 2020: primeggia un giocatore della Fiorentina

Che Nikola Milenkovic, nella stagione 20-21, fosse tra il giocatore della Fiorentina con il maggior numero di minuti in campo, a pari merito con Dragowski per quanto riguarda il minutaggio in campionato, era stato sottolineato anche in mattinata, ma quello che è emerso aumenta il reale valore del serbo, criticato da tempo per i tentennamenti sul rinnovo del contratto.

Nella giornata di ieri il Cies Football Osservatory ha pubblicato la classifica dei 10 giocatori con più minuti in campo nel 2020 in Serie A. Anche in questa classifica ovviamente, avendo praticamente giocato tutte le partite disputate finora dalla squadra viola, Milenkovic primeggia su tutti: è lui il piu presente con 2897 minuti all’attivo. A completare il podio con lui un duo inedito: Andrea belletti al terzo posto con 2881 minuti e Danilo del Bologna secondo con 2895, quest’ultimo a soli due minuti dal record del numero 4 gigliato.

Ecco la Top-10 della Serie A:

1) Nikola Milenkovic, Fiorentina (2897 min)

2) Danilo, Bologna (2895 min)

3) Andrea Belotti, Torino (2881 min).

4) Rodrigo De Paul, Udinese (2880 min)

5)Frank Kessiè, Milan(2869 min)

6) Theo Hernandez, Milan (2801 min)

7) Joao Pedro, Cagliari (2783 min)

8) Ciro Immobile, Lazio (2741 min)

9) Manuel Locatelli, Sassuolo (2716 min)

10) Marco Faraoni, Hellas Verona (2869 min).