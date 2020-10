I bookmakers “battezzano” Sarri alla Fiorentina: quote in discesa vertiginosa

Non solo diversi tifosi sui social, ma anche i bookmakers vedono Maurizio Sarri prossimo alla panchina della Fiorentina.Secondo quanto rilevato da agipronews, la quota che vede Sarri in viola sarebbe intorno al 2,25.Resta ancora valida l’alternativa Roma, sempre ferma a 6,00, mentre si fa interessante la categoria “Altro”, offerta a 5,00. Appare sempre lontana la destinazione al Paris Saint Germain che è fissata in lavagna a 16,00.

Rispetto all’ultima settimana la quota di Sarri alla Fiorentina è scesa. Del doman non v’è certezza… ma per i bookmakers il cambio in panchina è quasi scontate.