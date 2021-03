I calciatori e la passione per i videogame: La sfida di Lirola e Cutrone contro il trapper

Abituati all’immagine dei calciatori nel pieno della loro attività fisica, in allenamento o durante i match ufficiali, potremmo trovare strano il binomio tra campioni del pallone e videogame: in realtà, sono in tanti a coltivare questa passione, un modo per rilassarsi dopo le fatiche in campo e per condividere momenti di divertimento con gli amici. Da Immobile ad Agüero, da Pogba all’ex attaccante della Fiorentina Cutrone, ecco alcuni dei calciatori che non ti aspetteresti di trovare col joypad in mano!

Il calcio domina anche fuori dal terreno di gioco con FIFA e PES

Manco a dirlo, tra i videogame più amati dai calciatori vi sono quelli di calcio: per i campioni più amati, la passione per questo sport va infatti ben oltre la “professione” e finisce per prendere il sopravvento anche nel loro tempo libero. Non è un caso, dunque, che tantissimi calciatori italiani e stranieri partecipino regolarmente a tornei di FIFA e PES, i due giochi più amati del genere, un po’ per divertimento, un po’ per tenersi allenati dal punto di vista tattico. Il realismo raggiunto negli ultimi anni rende infatti questi videogiochi dei veri e propri simulatori a tutti gli effetti, da utilizzare anche per affinare quegli aspetti che torneranno utili sul rettangolo verde.

Tra i giocatori che proprio non sanno fare a meno della Playstation spicca, per esempio, il francese Paul Pogba, ex Juventus e oggi al Manchester United, che già nella sua permanenza in bianconero era solito sfidare i compagni davanti allo schermo e, in particolare, l’amico Paulo Dybala. Anche a Roma la Play allieta da sempre i ritiri prepartita, sia sulla sponda giallorossa che su quella biancazzurra: l’idolo dei romanisti Francesco Totti non ha mai nascosto questo amore, sin dai tempi in cui ancora il Pupone calcava i campi di gioco, così come tanti sono gli aneddoti che riguardano Alessandro Florenzi (ora al Paris Saint Germain) e il suo “bisogno” di accendere la console ogni qual volta ve ne fosse occasione. Tra i cugini laziali, invece, impossibile non citare il nome del bomber Ciro Immobile, che su questo suo punto debole ha spesso scherzato realizzando dei video autoironici con la moglie Jessica Melena.

Affacciandosi per un attimo fuori dai confini nazionali, icona della passione per i videogiochi di calcio è il “Kun” Sergio Agüero, bomber del Manchester City, che negli scorsi mesi si è mostrato spesso in live sul web durante le sue partite a FIFA e PES. E a Firenze? Anche tra i viola (o ex) la popolare console fa breccia tra i beniamini dei tifosi, con tanto di eventi digitali organizzati in collaborazione con gli sponsor, come accaduto in occasione della sfida che ha visto Patrick Cutrone e Pol Lirola affrontare i trapper della Dark Polo Gang su Twitch.

Giochi di casino e calciatori: un binomio tutt’altro che raro

Non solo videogame di calcio o di azione, molti calciatori amano infatti tuffarsi anche nel magico mondo delle sale gioco online e sfidare altri utenti ai principali giochi da casino. La lista è lunga e include nomi di tutto spessore, come il portiere della Juventus Szczesny, il difensore del Barcellona Piqué, Arturo Vidal e addirittura campioni, attuali o ex, del calibro di Messi, Ronaldo e Totti.

Che si tratti di roulette, slot machine, poker o blackjack, i calciatori alle prese con i casino online sono davvero tanti: il numero uno bianconero Wojciech Szczesny, per esempio, non ha mai nascosto questa passione, raccontando anche qualche divertente aneddoto che l’ha visto protagonista con l’ex compagno di squadra, ai tempi della Roma, Radja Nainggolan. Pur non disegnando affatto qualche capatina nelle sale fisiche per qualche ora di divertimento, i due sono particolarmente attratti dai casino digitali, che permettono di giocare anche durante le pause sfruttando PC e dispositivi mobili.

Tra i frequentatori più assidui dei casino online, vi sono anche alcuni dei più grandi campioni di sempre, come il “Fenomeno” Ronaldo, che una volta appese le scarpette al chiodo è diventato uno dei pro player più celebri, oppure lo stesso Francesco Totti, protagonista di coinvolgenti tornei di carte già durante i ritiri con i suoi compagni di squadra. La lista tuttavia non si ferma qui, ma conta altri nomi davvero prestigiosi, come i pluripremiati palloni d’oro Messi e Cristiano Ronaldo o il talentuoso brasiliano Neymar.

Un lungo elenco a dimostrazione del fatto che i videogame sono in grado di unire davvero tutti, nel nome del divertimento e dello svago!