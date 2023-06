I campioni d’Italia cercano di resistere agli assalti per i loro attaccanti. Ma in caso di partenza di Lozano, il Napoli vira su un pallino della Fiorentina

Adesso che il Napoli ha la sua nuova guida tecnica per la prossima stagione, Rudi Garcia, può cominciare a concentrarsi appieno sul mercato. Come riportato da La Repubblica Hirving Lozano piace al West Ham, e potrebbe essere sostituito da Edon Zhegrova, esterno kosovaro che gioca al Lille.

Il piano B è un profilo seguito da tempo dalla dirigenza della Fiorentina: Riccardo Orsolini del Bologna. La valutazione che ne fa il club rossoblù non è bassa, sui 20/25 milioni, ma i campioni d’Italia potrebbero pensare a un investimento d’eccezione per non rischiare di calare drasticamente di livello. La Viola, intanto, resta vigile sull’esterno d’attacco, ma non smette di guardarsi attorno per possibili soluzioni alternative.