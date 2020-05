I cinque commercianti di Grassina che prendono la Fiorentina… per la gola (e non solo)

Prosciutto, bresaola, pesce e pollo, tutta roba salutare”: a prendere per la gola, ma non troppo, i giocatori della Fiorentina sono alcuni negozi di Grassina che, riuniti in pool, ormai da settimane assicurano rifornimenti alimentari e non solo, a domicilio, ai componenti della prima squadra.

“Più o meno portiamo a tutti lo stesso menù – racconta Gianni, dell’alimentari La Tommasina, a Capannuccia, grande tifoso viola – Tutto è iniziato per i giocatori in quarantena, poi la Fiorentina ci ha chiesto se potevamo estendere il servizio praticamente a tutta la squadra”.

A fianco della Tommasina, in questa partita alimentare, sono scesi in campo la pescheria Marisa e la macelleria Tacconi di Grassina. Ma non basta: il servizio è completato dalla farmacia Bronzini e dalla lavanderia Sandra, per assicurare ai calciatori viola tutto ciò che può servire nella gestione quotidiana della clausura. “Una buona soluzione per loro e una grande soddisfazione per noi che comunque facciamo il servizio a domicilio per chiunque sul nostro territorio”, precisa Gianni.

“I calciatori sono ragazzi bravissimi, ormai abbiamo un po’ di confidenza, si è creato un bel rapporto – aggiunge Gianni – Da capitan Pezzella, a Milenkovic, da Benassi a Venuti, Castrovilli, Dalbert e anche i nuovi Cutrone, Igor, Agudelo, Kouame, tutti nella lista di coloro ai quali portiamo quotidianamente la spesa a casa. Che abitino in centro o in periferia non fa differenza. Servizio a domicilio pure per mister Iachini e per alcuni dirigenti”.

Da ieri (lunedì 4 maggio) La Tommasina prepara anche piatti pronti per l’asporto: porterete anche quelli ai giocatori della Fiorentina? “Vediamo, noi gli diciamo cosa c’è di pronto, loro decideranno”.

E Ribery? “Lui è stato il primo a servirsi da noi – risponde Gianni, che ha la maglia del fenomeno francese esposta in primo piano dietro la cassa – Abitando in zona, già da tempo si serviva nel nostro negozio e gli portavamo la spesa a domicilio. Ora sta per tornare, qui da noi lui gioca in casa”.