I cinque milioni che mettono Milik spalle al muro, ma non di fronte alla Fiorentina

Le pressioni della Federazione e di un grande ex come Boniek, sicuramente hanno convinto, se ce ne fosse ancora bisogno, Arkadiusz Milik che a gennaio la priorità debba essere quella di lasciare Napoli, rinunciando a liberarsi a parametro zero per poter giocare gli Europei. Come riporta Repubblica, il polacco resta il sogno principale della Fiorentina, a cui Milik ha già detto no ad ottobre. L’accordo con il Napoli c’era e non sarebbe difficile da trovare nuovamente, il problema è l’ambizione economica dell’attaccante che prima che saltasse l’affare con la Roma, aveva trovato l’intesa per cinque milioni di euro all’anno. Una cifra che lo rende difficile da convincere per la società viola, salvo ripensamenti al ribasso: nonostante Milik si trovi spalle al muro, con la necessità di accettare una nuova destinazione, per la Fiorentina rischia di restare proibitivo dato che di mercato in Premier su di lui ce n’è e il livello economico che c’è da quelle parti è ben noto.

0 0 vote Article Rating