I cinque motivi per cui Chiesa rimarrà alla Fiorentina: tra i 90 milioni pretesi dal club al caso-Montolivo che non si ripeterà

Chiesa non se ne andrà. Tanti i motivi, che qui proveremo ad elencare, di una probabilissima permanenza a Firenze del giovane talento viola. Li mettiamo in ordine, non di importanza, per capire come mai si è arrivati a questa scelta:

1- Il calciatore, dopo i mal di pancia della scorsa estate, sembra aver ritrovato un certo feeling con la nuova proprietà viola. E ha capito che si fa sul serio. E che il futuro potrebbe riservargli una squadra importante da poter aiutare.

2- Le sue prestazioni, il Coronavirus, la difficile situazione economica. Tutti fattori che hanno fatto scendere di molto la sua valutazione. E alla Fiorentina non sono certamente intenzionati a svendere un calciatore che potrebbe riprendere valore nei prossimi mesi. Soprattutto dopo i prossimi Europei. Per i viola, a meno di 90 milioni, non ci si mette nemmeno a sedere. E oggi, questa cifra, è inarrivabile. Anche per le due società che, concretamente, si sono fatte avanti in questi mesi: Inter e Manchester United.

3- Il calciatore non si è involuto. Ma sicuramente, al momento, la sua crescita si è arrestata. Non sta crescendo, anzi. Le prestazioni sono di livello inferiore rispetto allo scorso campionato. Deve tornare a fare la differenza prima di poter parlare di cessione, a certe cifre.

4- Radio mercato parla anche di un Chiesa che, sempre affiancato dal padre Enrico, potrebbe presto cedere alle lusinghe di qualche super procuratore. Il pressing è asfissiante, vedremo se la Chiesa family cederà o meno.

5- Toccherà al calciatore decidere il proprio futuro. Come da promessa. In caso di addio, dovrà portare la giusta offerta a Firenze. Ma da quello che sappiamo, al momento, il calciatore sembra più intenzionato a rimanere che ad andarsene. Chiaramente rimane da sciogliere il nodo contratto. Ha ancora due anni ancora e andare a scadenza non conviene alla Fiorentina ma nemmeno al calciatore che conosce bene Firenze. Un nuovo caso Montolivo non è all’orizzonte.

Questa la situazione. Poi, come sempre, conterà il campo. Perché al di la di tutto Chiesa dovrà tornare ad essere protagonista proprio su quel rettangolo verde. Cosa che al momento accade solo a sprazzi.