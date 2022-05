I club blucerchiati caricano l’ambiente in vista della Fiorentina: “Facciamoci trovare pronti a un’altra battaglia al fianco della Sampdoria”

Su Facebook l’associazione dei tifosi blucerchiati Federclubs, ha condiviso sui social un messaggio per caricare l’ambiente in vista della prossima partita contro la Fiorentina a Marassi. Questo quanto si legge nella nota ufficiale dei tifosi della Sampdoria:

“Cosa possono fare i tifosi in queste acque tempestose? La risposta è la più semplice, la più naturale: farsi trovare al suo fianco, per un’altra battaglia, allo stadio. Consapevoli delle difficoltà legate all’orario, ringraziamo la Lega Serie A che con queste scelte illuminate dimostra il proprio interesse – pari a zero! – nel riportare i tifosi a vivere le partite dal vivo. Per agevolare i cambi nominativo di coloro che non potranno essere presenti e dispongono di un mini abbonamento, potete rivolgervi alla segreteria Federclubs. Nord fedeltà (possessori di DORIA CARD o SAMP CARD) a 10€. AVANTI MARINAI!”