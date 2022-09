“I club sono tenuti a liberare i giocatori quindici giorni prima del Mondiale. Ma la FIFA potrebbe cambiare il regolamento”

L’ex dirigente FICG Antonello Valentini ha fatto chiarezza a Radio Bruno Toscana sull’ipotesi che la Federazione Argentina chieda ai propri convocati di non giocare l’ultima partita di campionato prima del Mondiale: “Da regolamento i club sarebbero tenuti a liberare i giocatori per le Nazionali quattordici giorni prima dell’inizio del Mondiale. Dobbiamo capire se la FIFA cambierà questa norma essendo l’edizione di quest’anno anomale, in quanto non “isolata” in estate ma incastrata nel campionato”.

E poi ha aggiunto: “In caso contrario i club non avrebbero a disposizione i giocatori convocati, e dobbiamo pensare che tutte le Nazionali potrebbero seguire l’esempio dell’Argentina. Il regolamento dà ragione alle federazioni, ma non escludo che la Federcalcio mondiale stia pensando o abbia già pensato a come gestire la situazione”.