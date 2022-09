L’incredibile idea della Federazione Argentina: non far giocare ai calciatori convocati l’ultima partita prima del Mondiale

Clamorosa l’indiscrezione che arriva dall’Argentina. Secondo la testata “Doble Amarilla”, la federazione argentina potrebbe chiedere ai giocatori convocati di farsi liberare prima dell’ultima giornata di campionato antecedente al Mondiale.

In altre parole, i calciatori argentini convocati da Scaloni non dovrebbero giocare con i rispettivi club l’ultima partita di campionato prima della lunga sosta dovuta proprio alla Coppa del Mondo. Nel caso della Fiorentina, ovviamente, il pensiero corre subito a Martinez Quarta (in dubbio però la sua convocazione) e soprattutto a Nico Gonzalez. Dovesse verificarsi questo scenario, Italiano perderebbe uno dei suoi migliori giocatori per il big match di San Siro contro il Milan.