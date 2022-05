I colloqui tra Fiorentina ed Hertha Berlino ma la strada per Piatek è in salita: difficile un nuovo prestito

A Firenze Krzysztof Piatek si è trovato molto bene e inizialmente era diventato il titolare dell’attacco viola: poi via via il polacco è scivolato indietro nelle gerarchie, pur finendo da titolare nella sfida decisiva con la Juve. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di spendere i 15 milioni per riscattarlo e anche un prolungamento del prestito è difficile. Così come alto è lo stipendio del giocatore: per questo la società viola sta cercando altrove un altro attaccante per completare il reparto.