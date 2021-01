I convocati del Bologna: sono 4 le assenze in vista della Fiorentina

Pochi minuti fa l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina: fischio d’inizio fissato per le ore 15 allo Stadio Franchi. Quinta assenza consecutiva per l’ex Roma Skorupski, out dalla sconfitta a San Siro contro l’Inter. Ancora problemi a centrocampo, con Medel ai box per una contrattura al polpaccio della gamba destra. Per il tecnico serbo assenze pesanti anche in attacco: non convocati Sansone e Santander.

Ecco la lista ufficiale pubblicati dalla società rossoblu:

Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia.

Difensori: Calabresi, Danilo, Denswil, De Silvestri, Dijks, Hickey, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Rabbi, Skov Olsen, Vignato.