I convocati del Brasile per le amichevoli in vista dei Mondiali: ancora escluso Cabral

Vi avevamo anticipato di una stampa brasiliana pessimista sulla possibilità che Arthur Cabral venisse convocato in Nazionale. E’ vero che l’obiettivo dell’attaccante della Fiorentina è il Mondiale, ma non aiuta il fatto che il ct Tite non lo abbia chiamato per le amichevoli in programma a giugno.

Neymar, Richarlison, Raphinha, Rodrygo, Vinicius, Martinelli, Gabriel Jesus e Cunha sono gli attaccanti preferiti a Cabral per gli impegni del Brasile contro Corea Del Sud, Giappone e un terzo avversari ancora da definire.