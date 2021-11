I convocati del Marocco e del Cile. Tre giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive Nazionali

In attesa della partita tra Juventus e Fiorentina, è già tempo per le Nazioni di pensare ai rispettivi impegni internazionali che si disputeranno a partire dalla settimana prossima. Novità in vista per Youssef Maleh che torna in Nazionale, per la seconda volta dopo l’assenza nelle scorse convocazioni del Marocco. Confermato anche Sofyan Amrabat. La nazionale marocchina affronterà Sudan e Guinea per le qualificazioni ai Mondiali.

Il CT del Cile Martin Lasarte invece ha diramato la sua lista di convocati per le partite di qualificazione a Qatar 2022 contro Paraguay ed Ecuador. Presente Pulgar nonostante l’infortunio, insieme agli altri ‘italiani’ Medel, Galdames, Vidal e Sanchez.