I convocati del Napoli: sono 4 le assenze per Gattuso

Pochi minuti fa, dopo l’esito negativo di tutti i tamponi del gruppo squadra, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha reso noto l’elenco ufficiale dei convocati per Fiorentina-Napoli di domani. Sono 4 le assenze in casa partenopea: 3 in difesa, reparto in piena emergenza, e una a centrocampo. Out per infortunio Koulibaly e Ghoulam mentre Maksimovic è ancora in attesa di negativizzazione dal virus; a centrocampo l’unico indisponibile è Lobotka. Zero gli squalificati.

Ecco la lista completa pubblicata dal Napoli su Twitter:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Politano, Insigne, Costanzo, Zedadka, Labriola, D’Agostino.