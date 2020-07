I convocati del Parma: sono due le assenze, torna Kucka

Dopo quella della Fiorentina, pochi minuti fa anche il Parma ha reso nota la lista ufficiale dei convocati in vista della sfida in programma per domani alle ore 19.30 allo Stadio Tardini. Dopo l’allenamento a porte chiuse di questa mattina il tecnico gialloblù Roberto D’aversa ha potuto fare il punto della situazione dei disponibili. Sono solo 2 le assenze per gli emiliani: out lo squalificato Hernani e l’infortunato Inglese. Torna disponibile dopo la squalifica il centrocampista ex Milan Kucka.

Ecco la lista ufficiale dei convocati del Parma:

Portieri: Colombi, Radu, Sepe;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Kucka, Kulusevski, Kurtic, Scozzarella;

Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Sprocati, Siligardi