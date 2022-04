I convocati del Venezia: ci sono gli acciaccati Aramu e Haps, manca una pedina importante

Da poco diramata la lista dei convocati di Paolo Zanetti in vista di Fiorentina-Venezia di domani pomeriggio. Sono 21 i giocatori convocati, tra cui anche Mattia Aramu e Ridgeciano Haps, entrambi non al top della condizione. Ci sarà da capire se i due potranno partire dal primo minuto nella partita o meno. Non c’è lo squalificato Ethan Ampadu.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Bruno Bertinato, Roman Lazar, Niki Mäenpää

Difensori: Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Ridgeciano Haps, Aleš Matějů, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann

Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen Črnigoj, Antonio Luca Fiordilino, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann

Attaccanti: Mattia Aramu, Thomas Henry, Dennis Johnsen, Luis Nani, Jean-Pierre Nsame, David Okereke