I convocati della Fiorentina: C’è Castrovilli! Prima volta per tutti i nuovi acquisti

Da pochi minuti l’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha diramato i convocati per la gara contro lo Spezia in programma domani pomeriggio alle ore 15 all’Orogel Stadium di Cesena. Castrovilli nonostante gli acciacchi sarà dell’incontro; prima volta tra i convocati per tutti i nuovi acquisti Callejon, Barreca e Martinez Quarta nonostante i pochi allenamenti svolti dall’argentino con i suoi nuovi compagni.

