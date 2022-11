I convocati della Fiorentina Femminile: sono 3 le assenze per Panico

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha reso noto la lista ufficiale dei convocati per la delicata sfida casalinga di domani contro l’Inter: partita che andrà in scena allo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino, con fischio d’inizio ore 14.30. Sono 21 le convocate viola, ancora out Catena, Baldi e Agard.

Questa la lista ufficiale:

Bartalini, Boquete, Breitner, Cafferata, Corazzi, Erzen, Giacobbo, Suchet, Jackson, Joahannsdottir, Kajan, Longo, Mijatovic, Monnecchi, Parisi, Russo, Sabatino, Schroffenegger, Severini, Tortelli.