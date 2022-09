I convocati della Fiorentina: Italiano deve fare a meno di due pedine. C’è Bonaventura insieme a due giovanissimi

Da poco diramata la lista dei convocati della Fiorentina in vista della partita di domani contro il Riga di Conference League. Italiano dovrà ancora fare a meno di Duncan e Nico Gonzalez, assenti nella lista. Torna invece a disposizione Bonaventura. Out anche Milenkovic per infortunio e Igor per squalifica. Ci sono due giovanissimi della Primavera: Krastev e Favasuli. Ecco la lista completa dei convocati: