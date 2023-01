I convocati della Fiorentina: Italiano esclude Bianco e Brekalo ma recupera due pedine importanti

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista dei convocati in vista della trasferta di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Nonostante chiaramente non abbia potuto chiamare Brekalo, arrivato soltanto nelle ultime ore, il tecnico gigliato recupera sia Martinez Quarta che Cabral, ma perde il giovane Bianco. Regolarmente disponibili anche Mandragora, ormai out dal 2022, e Dodo, che rientra dopo la squalifica rimediata due settimane fa contro la Roma di Mourinho. Ancora out i due lungodegenti Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil.

Questa la lista ufficiale dei convocati:

Amatucci, Amrabat, Barak, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Dodo, Igor, Duncan, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Mandragora, M.Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sirigu, Terracciano, Terzic, Venuti.