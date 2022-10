I convocati della Fiorentina: Italiano recupera Milenkovic ma perde Sottil, ok Nico Gonzalez

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista ufficiale dei convocati in vista della trasferta di domani contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Nonostante il problema al tallone lo abbia tenuto fuori a lungo, Nico Gonzalez risulta essere regolarmente disponibile, stessa cosa per Milenkovic che torna ad un mese dall’ultima presenza contro la Juventus. Restano a Firenze soltanto i lungodegenti Castrovilli e Dodo, per i quali servirà ancora molto tempo, e Riccardo Sottil: come già affrontato durante la settimana l’esterno classe ’99 non è al 100% e per questo è stato scelto di lasciarlo a riposo.

Questa la lista completa:

Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Igor, Duncan, Gollini, Gonzale, Ikone, Jovic, Kouame, Maleh, Mandragora, Martinez Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Terracciano, Terzic, Venuti, Zurkowski.