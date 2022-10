I convocati della Fiorentina: oltre a Sottil e Ranieri, a sorpresa Italiano dovrà fare a meno di due giocatori a Lecce

Da poco sono state diramate le convocazioni di mister Vincenzo Italiano in vista della trasferta della Fiorentina contro il Lecce. Oltre al già annunciato assente Sottil, ancora alle prese con i dolori alla schiena, a sorpresa non sono presenti in lista Gollini e Maleh (clicca qui per leggere i motivi). Rimangono da capire le motivazioni della scelta. Assente anche Ranieri e lo squalificato Amrabat. Questa la lista completa: