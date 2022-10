I convocati della Fiorentina per la Lazio: Igor non ha problemi dopo il cambio in Scozia, ma persiste l’assenza di Sottil. Italiano ritrova un titolare a centrocampo

Dopo il successo in terra scozzese per la Fiorentina è tempo di tornare in campo in campionato, dove domani sera ospiterà la Lazio. Per la sfida del Franchi mister Italiano ha diramato la lista dei convocati, che presenta il rientro di Barak e la conferma di Igor, nonostante il cambio all’intervallo contro gli Hearts. Regolarmente a disposizione anche Milenkovic, Gonzalez e Dodo.

Da segnalare anche il reintegro di Barak, assente in Conference League, mentre prosegue il mistero attorno all’assenza di Riccardo Sottil, ancora una volta escluso dalla lista. Di seguito tutti i giocatori convocati da Italiano per la Lazio: