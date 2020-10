I convocati della Fiorentina: Pezzella è disponibile, out solo Borja Valero

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini pochi minuti fa ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per la sfida di domani: la squadra viola alle ore 18 affronterà la Roma all’Olimpico, saranno in 24 i giocatori a disposizione. Nonostante gli acciacchi alla caviglia è presente anche German Pezzella, che comunque non dovrebbe partire dal primo minuto. Resta ancora out il centrocampista spagnolo Borja Valero, ancora alla presa con un infortunio. Nessun dubbio per Frank Ribery che, dopo essere rimasto in tribuna nell’ultima sfida contro l’Udinese, tornerà dal primo minuto.

Ecco la lista ufficiale pubblicata dalla Fiorentina: