I convocati della Fiorentina: Presente Chiesa, così come i due acciaccati di Milano

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha da poco diramato la lista dei convocati per Fiorentina-Sampdoria, gara in programma domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Presenti gli “acciaccati” Ribery e Borja Valero, così come è presente Federico Chiesa al centro di tante voci di mercato. Di seguito, ecco la lista:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Dutu, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Borja Valero, Castrovilli, Duncan, Montiel, Saponara.

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic