I convocati della Fiorentina: sono 4 le assenze in vista dell’Atalanta e Iachini pesca ancora dalla Primavera

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per la sfida di domani contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini: al Franchi fischio d’inizio alle ore 20.45. Oltre ai lungodegenti Igor e Kokorin, per i quali le possibilità di recupero slittano ormai alle ultime giornate di campionato, il tecnico marchigiano dovrà far a meno anche con gli squalificati. Come ripetuto più volte in settimana, dopo la sfida contro il Genoa sono due i calciatori che dovranno restare a Firenze: stiamo parlando di Ribery e Pulgar, entrambi out per una giornata il primo per il rosso rimediato per il allaccio su Zappcosta, il secondo alla quinta ammonizione. Confermata la scelta di attingere ancora dalla Primavera: oltre al solito Munteanu, torna in prima squadra anche Ponsi.

Ecco la lista completa dei 23 convocati

Amrabat, Barema, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Eysseric, Kouame, Malcuit, M.Quarta, Milenkovic, Montiel, Munteanu, M.olivera, Pezzella, Ponsi, Rosati, Terracciano, B.Valero, Venuti, Vlahovic

📝 | CONVOCATI

I convocati viola per #FiorentinaAtalanta

Powered by @TiresTomket#Fiorentina 💜 #ForzaViola #FIOvATA pic.twitter.com/oxTHfsLNnn

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 10, 2021