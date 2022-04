I convocati della Salernitana: tutto ok per Ribery ma Nicola conta 4 assenze

Al termine della conferenza stampa della viglia, anche il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha reso nota la lista dei convocati. Tutto ok per i due ex acciaccati nelle passate giornate: risultato quindi disponibili Sepe tra i pali e Ribery in fase offensiva. Convocato ma non al 100% Radovanovic, che molto probabilmente domani partirà dalla panchina. Restano out Obi, Coulibaly M., Gagliolo e Musset.

Questa la lista completa dei campani:

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo, Sepe.

DIFENSORI: Delli Carri, Dragusin, Fazio, Gyomber, Ranieri.

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Radovanovic, Ruggeri, Zortea.

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Ribery, Verdi.