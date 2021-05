I convocati della Serbia: c’è solo uno tra Vlahovic e Milenkovic. Prima chiamata per Terzic

Il ct della Serbia Dragan Stojković ha diramato le convocazioni in vista del doppio impegno amichevole che dovrà affrontare la sua squadra contro Jamaica e Giappone. Nella lista c’è ovviamente l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, così come l’esterno Aleksa Terzic, alla prima chiamata in nazionale maggiore. Out Nikola Milenkovic, ancora fuori dopo l’operazione sostenuta pochi giorni fa.