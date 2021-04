I convocati di De Zerbi: ci sono sia Locatelli che Berardi ma Caputo non ce la fa

Dopo la rifinitura è arrivata anche la lista dei convocati di Roberto De Zerbi, per la sfida di oggi pomeriggio contro la Fiorentina: niente da fare per Caputo, ci sono Locatelli e Berardi anche se non in grandi condizioni. Questa la lista completa:

Consigli, Pegolo, Turati; Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan, Bourabia, Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traore, Berardi, Boga, Defrel, Haraslin, Oddei, Raspadori.