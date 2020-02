I convocati di Iachini: Subito dentro Igor e Agudelo e poi una bella sorpresa dalla Primavera

Prima chiamata per il brasiliano Igor e il colombiano Agudelo: sono loro le novità nella lista dei calciatori convocati da Beppe Iachini per la sfida di domani contro la Juventus. Ma la novità più interessante è rappresentata da Christian Dalle Mura, centrale classe 2002, perno della Primavera viola e alla sua prima convocazione:

I convocati per #JuventusFiorentina 📋

Prima volta in Viola per Igor e Agudelo 💪

Prima convocazione in prima squadra per Dalle Mura ⚜️#ForzaViola 💜 #JuventusFiorentina pic.twitter.com/whYx5bgnWC

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 1, 2020