I convocati di Italiano: assenti Terracciano e Cabral, domani fiducia a Gollini. Out anche Saponara, non recupera Mandragora

La Fiorentina, tramite i propri canali social ufficiali, ha da poco diramato la lista dei convocati scelti da mister Vincenzo Italiano per la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Non ci sono come annunciato e previsto Pietro Terracciano, coinvolto in un problema al ginocchio, e Arthur Cabral. Domani, come confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, in porta ci sarà Pierluigi Gollini. Niente da fare per Rolando Mandragora, che non recupera dall’infortunio rimediato nel test in famiglia di dicembre; out anche Riccardo Saponara.

Di seguito, la lista dei convocati: