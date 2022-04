I convocati di Italiano: tre assenze già note e anche Nastasic non recupera per Napoli

Fiorentina partita alla volta di Napoli dopo aver eseguito la rifinitura della vigilia: nel gruppo viola non ci sono però i 2 assenti ormai noti, Odriozola e Bonaventura, ma non recupera neanche Nastasic, protagonista di una stagione veramente deprimente, più alle prese con i problemi fisici che con il campo. Non c’è nemmeno lo squalificato Torreira. Questa la lista di Vincenzo Italiano, di cui non fa parte nessuno della Primavera: