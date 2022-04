I convocati di Italiano: Odriozola torna a disposizione per il Venezia. La decisione su Bonaventura

Da poco diramata la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per Fiorentina-Venezia, in programma domani al Franchi. Torna a disposizione dopo l’infortunio Alvaro Odriozola, mentre non c’è Giacomo Bonaventura, ancora non al meglio della condizione nonostante l’ultimo allenamento in gruppo. C’è Torreira, di rientro dalla squalifica.

