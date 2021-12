Come atteso, non ci sarà Marko Arnautovic nella sfida di domani con la Fiorentina: un’assenza pesante per il Bologna, visti i gol segnati fin qui dall’austriaco. C’è però l’ex De Silvestri tra i convocati dell’altro ex, il tecnico Sinisa Mihajlovic:

Bardi, Molla, Skorupski; Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Medel, Soumaoro, Theate; Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola; Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk.