I convocati per gli Hearts: Italiano ritrova Dodo nemmeno un mese dopo. Confermata l’assenza di Sottil, c’è un altro indisponibile di lusso a centrocampo

La Fiorentina è pronta per partire alla volta della Scozia, dove affronterà gli Hearts of Midlothian nel terzo turno del girone di Conference League. Vincenzo Italiano per la trasferta anglosassone ha diramato la lista dei convocati, dal quale il solo assente per squalifica è Ikonè (espulso contro il Basaksehir). A sorpresa, nemmeno un mese dopo il brutto infortunio contro il Bologna, torna invece Dodo che negli ultimi giorni aveva ripreso ad allenarsi coi compagni.

Tra gli assenti due ne spiccano: Sottil, che non ha ancora recuperato dall’infortunio, e Barak, escluso per questa partita probabilmente per un problema fisico. Una mancanza importante per un centrocampo che dovrà quindi cambiare il suo giocatore più avanzato.

Ecco la lista dei convocati: