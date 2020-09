I Della Valle ci riprovano nel calcio? La Salernitana smentisce tutto

Nelle ultime ore si era parlato di un possibile grande ritorno nel mondo del calcio da parte di Diego e Andrea Della Valle, ex proprietari della Fiorentina. La Salernitana, squadra alla quale erano stati accostati ha rilasciato un comunicato stampa dove smentiscono categoricamente tutto: “In merito alle voci riportate da alcuni organi d’informazione su un presunto incontro che dovrebbe avvenire tra la Proprietà e i signori Della Valle per la cessione della Società, l’U.S. Salernitana 1919 precisa che tali notizie sono completamente inventate e destituite di ogni fondamento”.

Nessun ritorno in vista, per il momento, per i predecessori di Rocco Commisso.