I Della Valle fuori dal calcio? Macché, trattano con Lotito per la Salernitana

Dopo le voci sull’Ascoli, arriva un’altra indiscrezione clamorosa sulla famiglia Della Valle, proprietaria della Fiorentina fino al giugno 2019. Secondo Salernosport24.it infatti, Diego e Andrea sarebbero addirittura a colloquio con Lotito per acquisire la Salernitana, ora in Serie B. Secondo il portale giovedì sarebbe in programma un incontro determinante per la trattativa, per quello che sarebbe un ritorno davvero clamoroso nel mondo del calcio.

