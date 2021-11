I dieci proprietari di club europei più ricchi: La Fiorentina è in mano ad uno degli appartenenti a questo circolo esclusivo

Chi sono i dieci proprietari di club di calcio in Europa più ricchi? A questa domanda ha provato a rispondere la prestigiosa rivista economica Forbes e da questa sorta di analisi è venuta fuori anche una risposta importante per la Fiorentina. Sì, perché c’è anche Rocco Commisso all’interno di questo circolo esclusivo.

Il numero uno di Mediacom, con un patrimonio di 7,5 miliardi di dollari (6 miliardi e 446 milioni di euro) si trova all’ottavo posto di questa speciale classifica, subito dietro a Nasser Al-Khelaifi, lo sceicco proprietario del Paris Saint Germain delle superstelle riunite sotto la Torre Eiffel e prima di Zhang Jindong, ovvero il signor Suning dell’Inter che però non sta attraversando un momento molto florido dal punto di vista economico.

Il numero uno assoluto è François Pinault, che detiene il Rennes in Francia che ha un patrimonio personale di 48,800 miliardi di dollari (ovvero 42 miliardi e 075 milioni di euro. Pinault è il grande re dei marchi di lusso della moda, da Yves Saint Laurent a Gucci e altri ancora. Completano il podio Dietrich Mateschitz, mister Red Bull, che controlla l’RB Lipsia in Germania e anche il Red Bull Salzburg in Austria e i New York Red Bulls negli USA e Mansour bin Zayed Al Nahyan che ha portato il suo Manchester City nelle alte sfere del calcio inglese, mentre in Europa ancora mancano titoli.