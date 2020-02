I dubbi di Commisso su Mercafir: “Ci sono spese che non sono secondarie che devono essere considerate. Nardella ha parlato con Franceschini del Franchi”

Il bando per l’assegnazione e vendita dei 14,8 ettari di terreni della zona sud del mercato ortofrutticolo è uscito giusto ieri. Ancora non è dato sapere se la Fiorentina vi parteciperà o meno, però il presidente viola, Rocco Commisso, ha dei dubbi circa questa evenienza e li palesa tutti nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio: “Il nocciolo della questione non è rappresentato solo dai 22 milioni di investimento per l’area, secondo la valutazione che è stata fatta. Ce ne sono altre di spese, affatto secondarie, che devono essere considerate. So che il sindaco Nardella, persona straordinaria, ha parlato col ministro Franceschini per capire i margini che ci sono con il Franchi, oltre ai contatti con la Soprintendenza”.