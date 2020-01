I dubbi di Iachini: chi al posto di Dalbert?

Nella prossima partita contro il Genoa, la Fiorentina dovrà rinunciare a Dalbert. Il brasiliano, diffidato, è stato ammonito contro il Napoli e per questo sarà assente nella sfida contro il Grifone. Beppe Iachini dovrà quindi sostituire un giocatore che quando è stato disponibile, ha sempre giocato dal primo minuto. In caso di conferma del 3-5-2, le alternative a disposizione del tecnico viola sono due: la prima porta il nome di Lorenzo Venuti, la seconda quella di Aleksa Terzic. Il prodotto del settore giovanile viola è uscito dal radar nell’ultimo periodo, ma è sicuramente favorito rispetto al giovane esterno serbo. In caso di cambio modulo e di conseguente passaggio al 4-3-3 invece, Iachini potrebbe utilizzare Lirola a destra, Caceres a sinistra e inserire un esterno d’attacco nel tridente offensivo al fianco di Chiesa e Cutrone/Vlahovic. Dubbi e riflessioni che caratterizzeranno la settimana della Fiorentina, che culminerà con una partita davvero importante per il prosieguo della stagione viola.