I due casi più urgenti per la Fiorentina

In tema di contratti arrivano buone notizie sul fronte Castrovilli. Però la Fiorentina ha anche due casi che deve risolvere in maniera urgente: Milenkovic e Chiesa.

Il Corriere dello Sport-Stadio ricorda come il serbo abbia molte sirene intorno a lui, società che lo stanno corteggiando e che vorrebbero prenderlo, sia in Italia che all’estero. La dirigenza viola parlerà con il suo entourage per capire se ci sono i presupposti per una permanenza duratura a Firenze.

Per Chiesa invece si aspetta Commisso. Il presidente riparlerà con il giocatore e con suo padre non appena tornerà in Italia. Se Federico vorrà andar via lo farà alle condizioni messe dalla società che essenzialmente si aspetta una vagonata di milioni dai possibili compratori.